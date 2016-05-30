Трамп: мігрантам у США допомагають більше, ніж ветеранам
Нелегальні мігранти у США часто отримують більше допомоги, ніж ветерани збройних сил, вважає ймовірний кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії.
"Ми не дозволимо, щоб так далі тривало", - сказав він під час мотозаїзду Rolling Thunder у Вашингтоні. Захід був присвячений пам'яті в'язнів війни і зниклих без вісти.
Попри суперечливе ставлення до пана Трампа серед ветеранів, багато присутніх привітали його заяву.
На 7 червня заплановані праймеріз Республіканської партії у штаті Каліфорнія. Суперників у Дональда Трампа на них не буде - всі вони знялися з перегонів.
А сам мільярдер заручився підтримкою достатньої кількості делегатів, щоб бути висунутим в президенти від республіканців.
Щоправда формальне рішення з цього приводу ще не ухвалене.