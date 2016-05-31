Рада суттєво знизила акцизи на вживані авто

Верховна Рада підтримала закон про зменшення податку на купівлю вживаних автомобілів. За такі зміни у вівторок проголосували 237 депутатів.

Законопроект передбачає суттєве зменшення ставки акцизного податку на купівлю вживаних автомобілів. Норма може почати діяти вже з 1 липня.

Наприклад, на вживаний автомобіль з об'ємом двигуна до тисячі кубічних сантиметрів, з якого зараз при ввезенні в Україну стягується акцизний податок у розмірі майже 1,5 євро за кубічний сантиметр, пропонується стягувати всього 10 євро центів за кубічний сантиметр.

Тобто сума акцизного податку для такого автомобіля складатиме не більше ста євро при нинішній 1,5 тисячі євро.

Строк дії пільгової купівлі - до 31 грудня 2018 року.

Водночас закон не стосується машин, які "ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України", а також вироблених до 1 січня 2010 року.