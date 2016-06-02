У Бабиному Яру відкриють алеї Праведників і Мучеників

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На території заповідника "Бабин Яр" у Києві для увічнення памʼяті жертв нацистських переслідувань облаштують Алеї Праведників та Алеї Мучеників (Дорога Скорботи). Розпорядження про це підписав мер Віталій Кличко.

Скульптурні композиції і памʼятні знаки встановлять у межах вулиць Мельникова та Олени Теліги, повідомляє прес-служба КМДА.

Замовником є комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ". Гроші виділять з місцевого і державного бюджетів.

У вересні 2016 року в Україні вшанують 75-ті роковини від початку розстрілів в Бабиному Яру під час Другої світової війни. В 1941 році за два дні - 29 та 30 вересня - в урочищі Бабин Яр розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

Під час німецької окупації Києва Бабин Яр став місцем масових розстрілів цивільних і радянських військовополонених.