ВР провалила голосування за квоти на радіостанціях і відправила законопроекти на допрацювання в комітет.

Парламенту не вистачило голосів при голосування за основний та альтернативний законопроекти.

Згідно із законопроектом, доля музичних україномовних творів на радіостанціях має становити 35%.

Впродовж першого року з моменту набуття чинності законом квота мала б становити 25%, протягом другого року – 30%, починаючи з третього року - 35%.