Рада відправила на допрацювання закон про квоти на радіо
- 2 червня 2016
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
ВР провалила голосування за квоти на радіостанціях і відправила законопроекти на допрацювання в комітет.
Парламенту не вистачило голосів при голосування за основний та альтернативний законопроекти.
Згідно із законопроектом, доля музичних україномовних творів на радіостанціях має становити 35%.
Впродовж першого року з моменту набуття чинності законом квота мала б становити 25%, протягом другого року – 30%, починаючи з третього року - 35%.