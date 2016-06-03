Порошенко: Медведчук брав участь у переговорах про Савченко

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що Віктор Медведчук брав участь у процесі повернення до України ув'язненої в Росії Надії Савченко.

"Він був залучений до процесу звільнення Савченко. Він двічі координував окремі дії з російською стороною. Але рішення ухвалювалося під час моєї телефонної розмови з президентом Путіним", - сказав президент у відповідь на питання про роль пана Медведчука у переговорах.

Він також зазначив, що у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі пан Медведчує має єдину функцію - "звільнення заручників, яких утримують в РФ і на окупованих територіях".

"Жодних інших функцій... він не має", - наголосив пан Порошенко.