Громадські активісти на знак протесту вийшли з атестаційних комісій МВС

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Представники громадських організацій "Автомайдан" та "Народний тил" заявили, що процес переатестації працівників МВС відбувається неефективно та оголосили про вихід з комісій.

Про це активісти повідомили на прес-конференції в Києві.

"Комісії, на нашу думку, стають ручними інструментами керівників поліції", - заявив активіст Роман Синіцин.

Активісти стверджують, що процес переатестації поліції може зазнати краху, адже дуже мала кількість поліцейських відсіюється під час атестації, до того ж частина відсіяних поновлюється через суди.

Роман Синіцин додав, що керівництво поліції знає, що цілий пул громадських активістів залишає комісії.