Співачку Крістіну Гріммі застрелили після концерту
22-річна співачка Крістіна Гріммі померла від поранень, які отримала від пострілів після концерту в американському місті Орландо.
Департамент поліції Орландо підтвердив смерть Крістіни Гріммі .
Місцева влада повідомляє, що чоловік відкрив вогонь, коли співачка роздавала автографи.
Брат Гріммі зумів схопити нападника, однак той у ході боротьби застрелився.
Крістіна Гріммі в 2014 році зайняла третє місце на конкурсі "Голос" у США.
У соціальних мережах користувались популярністю відео, де вона переспівувала відомі хіти, деякі з них набирали мільйони переглядів.