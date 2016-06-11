Співачку Крістіну Гріммі застрелили після концерту

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22-річна співачка Крістіна Гріммі померла від поранень, які отримала від пострілів після концерту в американському місті Орландо.

Департамент поліції Орландо підтвердив смерть Крістіни Гріммі .

Місцева влада повідомляє, що чоловік відкрив вогонь, коли співачка роздавала автографи.

Брат Гріммі зумів схопити нападника, однак той у ході боротьби застрелився.

Крістіна Гріммі в 2014 році зайняла третє місце на конкурсі "Голос" у США.

У соціальних мережах користувались популярністю відео, де вона переспівувала відомі хіти, деякі з них набирали мільйони переглядів.