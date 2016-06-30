"Газпром" назвав ціну на газ для України

"Газпром" заявив, що готовий почати поставки газу до України після передплати і назвав ціну для III кварталу 167,57 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявив голова компанії "Газпром" Олексій Міллер.

"Газпром" гарантовано постачатиме газ нашим українським колегам стільки, скільки його буде оплачено", - зазначив він.

При цьому пан Міллер заявив, що ціна газу для України є нижчою, ніж на європейських торгових майданчиках і купівля російського газу для України є вигідною.

Через падіння цін на нафту доходи "Газпрому" і російського бюджету дуже скоротилися. "Нафтогаз" припинив закупівлю газу в Росії 25 листопада 2015 року з огляду на зниження цін на газ на європейському ринку.