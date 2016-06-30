Ібрагімович переходить в "Манчестер Юнайтед"

Копирайт изображения Reuters

Форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович оголосив про свій перехід в "Манчестер Юнайтед".

"Настав час, щоб світ дізнався. Мій наступний пункт призначення - @ManUtd", - написав нападник в Twitter, давши посилання на офіційний мікроблог клубу.

Про те, що Ібрагімович може піти в "Манчестер Юнайтед", говорять давно. Влітку закінчився контракт футболіста з французьким клубом "Парі Сен-Жермен".

Нещодавно Ібрагімович заявив, що йде з міжнародного футболу.

"Остання гра (на Євро-2016) буде моєю останньою грою за Швецію, тому я сподіваюся, що вона відбудеться не завтра", - заявив він 21 червня. На наступний день відбувся матч Швеції з Бельгією, в якому команда Ібрагімовича програла з рахунком 1:0 і вилетіла з чемпіонату.