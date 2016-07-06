Порошенко підписав закон про квоти для українських пісень
Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає квоти для музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій.
"Метою Закону є забезпечення у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% національного аудіовізуального продукту", - повідомили в адміністрації голови держави.
Ідеться про ведення мовлення. Щодо власне музичного наповнення, то пісні українською мовою повинні становити ефірі радіо і телебачення не менше 35% від загального обсягу.
Водночас квота українських пісень для радіо і телеканалів, які транслюють пісні "офіційними мовами Європейського Союзу", становитиме 25%.
Закон набере чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
Парламент ухвали документ 16 червня.