Порошенко підписав закон про квоти для українських пісень

Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає квоти для музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій.

"Метою Закону є забезпечення у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% національного аудіовізуального продукту", - повідомили в адміністрації голови держави.

Ідеться про ведення мовлення. Щодо власне музичного наповнення, то пісні українською мовою повинні становити ефірі радіо і телебачення не менше 35% від загального обсягу.

Водночас квота українських пісень для радіо і телеканалів, які транслюють пісні "офіційними мовами Європейського Союзу", становитиме 25%.

Закон набере чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Парламент ухвали документ 16 червня.