Серена Вільямс перемогла у фіналі Вімблдона
- 9 липня 2016
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Серена Вільямс завоювала свій сьомий титул на Вімблдонському турнірі, обігравши в фіналі німкеню Анжелік Кербер - 7-5, 6-3.
Цей титул турнірів "Великого шолома" став 22-м в її кар'єрі, що дозволило їй наздогнати рекордсменку всіх часів Штефі Граф.
Це вже друга зустріч Кербер і Вільямс в фіналах турніру "Великого шолома" в цьому році. У січні Кербер обіграла Вільямс на Australian Open.
Сестрам Вільямс ще належить зіграти у парному фіналі проти Тімі Бабоша (Угорщина) і Ярослави Шведової (Казахстан).
У разі перемоги сестри Вільямс завоюють свій 13-й титул у парному розряді.