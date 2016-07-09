Серена Вільямс перемогла у фіналі Вімблдона

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Серена Вільямс завоювала свій сьомий титул на Вімблдонському турнірі, обігравши в фіналі німкеню Анжелік Кербер - 7-5, 6-3.

Цей титул турнірів "Великого шолома" став 22-м в її кар'єрі, що дозволило їй наздогнати рекордсменку всіх часів Штефі Граф.

Це вже друга зустріч Кербер і Вільямс в фіналах турніру "Великого шолома" в цьому році. У січні Кербер обіграла Вільямс на Australian Open.

Сестрам Вільямс ще належить зіграти у парному фіналі проти Тімі Бабоша (Угорщина) і Ярослави Шведової (Казахстан).

У разі перемоги сестри Вільямс завоюють свій 13-й титул у парному розряді.