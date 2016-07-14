Facebook заблокував акаунт організатора флешмобу "Я не боюсь сказати"

Соціальна мережа Facebook заблокувала акаунт української журналістки Анастасії Мельниченко, яка запустила в мережі акцію "Я не боюсь сказати".

Як пояснила Мельниченко в своєму другому акаунті, причиною блокування стало те, що акаунт сприйняли як "фейковий".

Зараз журналістака намагається домовитися з керівництвом мережі про розблокування акаунту.

Вона підозрює, що її заблокували через атаки ботів, тому що мережа навряд чи вдалася б до таких заходів після одиничної скарги.

На думку журналістки, приводом для атаки могла стати запущена нею акція проти сексуального насильства.

Правила Facebook забороняють користувачам створювати кілька акаунтів, а також використовувати чужі імена й чужу особисту інформацію.

До започаткованого Мельниченко флешмобу #яНеБоюсьСказати в соцмережах долучилися сотні дівчат та жінок, які описували випадки сексуального насильства проти себе.