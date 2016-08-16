У Вроцлаві знову шукають потяг із нацистським золотом

Шукачі скарбів вкотре почали розкопки під польським Вроцлавом, де минулого року нібито виявили сліди зниклого наприкінці Другої світової війни поїзда з нацистським золотом і коштовностями.

На пошуки потяга, що за припущеннями зник у складній системі тунелів під польською Сілезією у 1945 році, вирушили кілька людей, які вірять в його існування. На чолі експедиції - поляк Пьотр Копер і німець Андреас Ріхтер.

Експерти кажуть, що немає жодних свідчень того, що легендарний потяг справді існує й захований під Вроцлавом.

Востаннє про поїзд говорили минулого року, коли двоє жителів Польщі прийшли в юридичну компанію із заявою, що їм вдалося знайти скарби.

Влада міста Валбжих на південному заході Польщі підтвердила, що до них звернулася юридична фірма, що представляє інтереси двох осіб, які виявили бронепоїзд часів Другої світової війни.

Армія провела пошуки на місцевості, але жодних скарбів не знайшли.

Місцева легенда свідчить, що нацисти завантажили золото і коштовності у поїзд, який залишив тодішній Бреслау - нині Вроцлав - у травні 1945 року, перед звільненням міста радянськими військами в кінці Другої світової війни.

Поїзд нібито в'їхав в тунель біля замку Ксьонж в польській Сілезії - і більш його ніхто не бачив. Тунель з тих пір закрили, а про зниклий поїзд не згадували.

Як пише одна місцева газета, потяг був броньований і належав вермахту. За даними іншого польської газети, у поїзді могло знаходитися до 300 тонн золота.

Скептики, втім, не вірять в історію зі зникненням "золотого поїзда", називаючи всі згадки про нього вигадкою. Всі попередні спроби знайти поїзд-привид успіхом не увінчалися.