Японський прем'єр з'явився на закритті Олімпіади у костюмі Супер Маріо
Японський прем'єр Сіндзо Абе наприкінці церемонії закриття Олімпійських ігор у Ріо з'явився на стадіоні "Маракана" у костюмі персонажа комп'ютерних ігор та фільмів Супер Маріо.
Цей виступ був частиною секції, присвяченої передачі олімпійської естафети від Ріо до Токіо.
Ігри у японській столиці стартують 24 липня 2020 року.
Докладніше про церемонію закриття у Ріо читайте і дивіться у матеріалі ВВС Україна "Вода, вогонь і карнавал - у Ріо завершується Олімпіада".