Через блискавку в Норвегії загинули 323 олені

Копирайт изображения AFP Image caption Припускають, що олені збилися до купи під час грози

У найбільшому норвезькому національному парку Хардангервідда удар блискавки вбив 323 диких олені.

Як розповіли в Норвезькому агентстві з захисту навколишнього середовища, тварини загинули в результаті одного розряду блискавки. Потужна гроза пройшла у цьому регіоні Норвегії в п'ятницю ввечері, 26 серпня.

Тіла тварин були знайдені на ділянці площею близько 50 квадратних метрів.

В адміністрації парку вважають, що під час сильної грози олені через страх збилися в купу.

Зараз на місці працюють співробітники парку. Вони збирають останки тварин, які передадуть до ветеринарного інституту для експертизи.