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Президент Узбекистану Іслам Карімов помер, йдеться у повідомлення уряду та парламенту країни.

Державне телебачення Узбекистану повідомило, коли в країні був пізній вечір п'ятниці, що ховатимуть президента у суботу в Самарканді.

Пан Карімов перебував у лікарні з минулого тижня, але офіційна інформація про його стан надходила із великою затримкою.

Тільки вранці в п'ятницю кабінет міністрів країни заявив, що президент знаходиться в критичному стані.

Незабаром із неофіційних джерел почали надходити повідомлення про смерть 78-річного президента. Агенції Reuters про це повідомили неназвані дипломатичні джерела.

Згодом, ще до офіційного оголошення про смерть узбецького лідера, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим публічно виступив зі співчуттями.

Також у п'ятницю стало відомо про закриття аеропорту в рідному місті президента - Самарканді, що більшість сприйняли як частину приготувань до церемонії поховання.

Іслам Карімов очолив Узбекистан в 1989 році, зайнявши пост першого секретаря ЦК Компартії тодішньої радянської республіки.

Президентом його обрали 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Узбецької РСР.

Далі він здобув перемогу на всенародних виборах 1991 року і з того часу беззмінно перебуває на посаді президента.