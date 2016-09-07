Сукню, у якій Мерилін Монро співала для Кеннеді, продають

Копирайт изображения AFP Image caption Сукню нині оцінюють у 3 млн доларів

Сукню, у якій Мерилін Монро заспівала відоме привітання із днем народження президента США Джона Кеннеді "Happy Birthday Mr President", виставили на аукціон.

Мерилін Монро мала вдягти цю сукню на святкування 45-го дня народження президента Кеннеді у "Медісон-сквер-гардені" у Нью-Йорку - проте ніжно-кремове, розшите бісером і блискітками вбрання було настільки тісне, що актрису буквально "вшили" у нього.

Монро померла три місяці по тому - у серпні 1962-го. Президент Кеннеді загинув у 1963-ому.

Сукню уперше продали у 1999 році за 1,26 млн доларів, проте тепер аукціонний дім Julien's Auctions вважає, що сукня варта щонайменше 3 млн доларів.

Аукціон пройде 7 листопада у Лос-Анджелесі.

До того сукню виставлятимуть у мистецькому центрі Mana Contemporary у Джерсі, штат Нью-Джерсі, та Музеї ікон стилю в ірландському Ньюбриджі.