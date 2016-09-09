США рекомендували не користуватись Samsung Galaxy Note 7 у літаках
Федеральна авіаційна агенція США попередила пасажирів про небезпеку використання смартфону Samsung Galaxy Note 7 на борту літаків через проблеми з акумуляторами.
Пасажирам рекомендували не вмикати та не заряджати смартфони у літаку.
"У світлі нещодавніх інцидентів та застережень компанії Samsung щодо пристроїв Galaxy Note 7 агенція рекомендує пасажирам не вмикати і не заряджати пристрої на борту та не здавати їх у багаж", - йдеться у повідомленні.
2 вересня компанія Samsung зупинила продаж смартфонів нової моделі Galaxy Note 7 через випадки самозаймання пристроїв та вибухів під час зарядки.