США рекомендували не користуватись Samsung Galaxy Note 7 у літаках

Копирайт изображения Ariel Gonzalez

Федеральна авіаційна агенція США попередила пасажирів про небезпеку використання смартфону Samsung Galaxy Note 7 на борту літаків через проблеми з акумуляторами.

Пасажирам рекомендували не вмикати та не заряджати смартфони у літаку.

"У світлі нещодавніх інцидентів та застережень компанії Samsung щодо пристроїв Galaxy Note 7 агенція рекомендує пасажирам не вмикати і не заряджати пристрої на борту та не здавати їх у багаж", - йдеться у повідомленні.

2 вересня компанія Samsung зупинила продаж смартфонів нової моделі Galaxy Note 7 через випадки самозаймання пристроїв та вибухів під час зарядки.