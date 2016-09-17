Гройсман: диппредставництва РФ у неділю охоронятимуть у штатному режимі

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман каже, що правоохоронці, які охороняють дипломатичні представництва Росії в Україні 18 вересня, у день виборів до Державної думи, працюватимуть у штатному режимі.

"Ми не будемо охороняти виборчий процес РФ. Насправді в Києві є порядок, незалежно від того, який це день тижня. Тому правоохоронна система буде виконувати свої функції в штатному режимі", - заявив він журналістам у суботу в Києві.

Разом з тим, прем’єр назвав "хуліганством" нічний інцидент біля будівлі посольства РФ у Києві, коли невідомі кинули на територію диппредставництва димову шашку і застосували салютну установку. Пан Гройсман сказав, що вважає цей інцидент неприйнятним, додавши, що він "не вимагає коментування".

Раніше українська влада заявила, що не вбачає можливим проведення виборів до Думи у приміщеннях російських диппредставництв у зв'язку з анексією Криму.

Натомість офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що голосування в Україні відбудеться, незважаючи на відмову офіційного Києва допомогти в цьому.