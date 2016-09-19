Порошенко говоритиме в ООН про біженців
- 19 вересня 2016
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Президент Петро Порошенко у понеділок виступить на засіданні Генасамблеї ООН.
"19 вересня орієнтовно о 18:30 – 18:45 (за київським часом) президент Петро Порошенко виступить на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів", - говориться у повідомленні Адміністрації президента.
18-21 вересня Петра Порошенко перебуває з візитом до Сполучених Штатів.