Порошенко говоритиме в ООН про біженців

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Президент Петро Порошенко у понеділок виступить на засіданні Генасамблеї ООН.

"19 вересня орієнтовно о 18:30 – 18:45 (за київським часом) президент Петро Порошенко виступить на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів", - говориться у повідомленні Адміністрації президента.

18-21 вересня Петра Порошенко перебуває з візитом до Сполучених Штатів.