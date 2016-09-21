Марчук: на відведення військ виділили 13 днів

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На відведення військ на Донбасі виділили 13 днів, на цьому тижні "розведення сторін точно має розпочатися". Про деталі підписаного 21 вересня у Мінську рішення про відведення сил і озброєнь на Донбасі розповів один з учасників переговорів Євген Марчук.

Розпочати планують на трьох ділянках, площею по 4 кв км кожна - в районі Станиці Луганської, а також Золотого і Петрівського у Донецькій області. За словами пана Марчука, якщо перший досвід вийде вдалим, він покладе початок розведенню сторін і на інших ділянках лінії фронту. Представник України розповів, що механізм виконання рамкового рішення доволі складний.

"Сторони повинні чітко показати представникам ОБСЄ, де перебувають їхні підрозділи зараз і куди вони будуть відведені потім. Представники ОБСЄ повинні, в свою чергу, все точно зафіксувати і верифікувати. Відвід повинен здійснюватися симетрично і дзеркально, тобто - одночасно на одну і ту ж відстань і обов'язково під контролем ОБСЄ", - розповів пан Марчук в інтерв'ю виданню " Апостроф".

За його словами, ОБСЄ вперше взяло на себе зобов'язання цілодобово монітортити ситуацію. "Тобто, ми абсолютно точно будемо знати, хто саме і коли порушив угоду", - зазначив пан Марчук і висловив надію, що цього разу домовленостей дотримуються.