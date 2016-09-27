НБУ: міжнародні резерви України зросли до $14,5 млрд
- 27 вересня 2016
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Міжнародні резерви України зараз становлять 14,5 млрд доларів і до кінця вересня можуть зрости до 15,5 млрд доларів завдяки розміщенню євробондів під гарантії США.
Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, якого цитує агенція УНІАН.
"Ми очікуємо, що наприкінці місяця резерви становитимуть 15,5 млрд доларів, що забезпечує 4 місяці імпорту", - сказав пан Чурій.
За його словами, з початку місяця резерви зросли завдяки отриманню траншу кредиту від МВФ.