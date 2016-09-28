Ілон Маск оголосив про плани колонізувати Марс

Копирайт изображения Reuters

Компанія Ілона Маска SpaceX представила програму колонізації Марса. Маск планує побудувати космічний корабель, здатний долетіти до Червоної планети за три місяці і перевезти достатню кількість матеріалів для спорудження бази.

В основі плану Маска лежить побудова величезного космічного корабля, кожну із ступенів якого зможуть використати по кілька разів. Ця концепція дозволить знизити вартість квитка для польоту до Марса до 200 тисяч доларів.

Копирайт изображения SpaceX Image caption "Ми повинні перейти від розвідувальних місій до будівництва повноцінного міста", - заявив Маск

Для виконання програми SpaceX пропонує побудувати величезний космічний корабель, який перевищує розмір "шаттла" приблизно в три рази. На Землі він буде заправлятися зрідженим метаном і киснем. На Марсі Маск хоче насамперед почати добувати паливо для зворотнього польоту.

Для своїх цілей Маск розробляє новий ракетний двигун Raptor і нову модель ракети-носія, для якої поки розроблено тільки паливний бак.

Копирайт изображения NASA ESA

У 2018 році, коли Марс наблизиться до Землі на відстань 57,6 млн кілометрів, SpaceX планує відправити на Червону планету безпілотний зонд. Пілотований політ з пасажирами в планах Маска теж не за горами: SpaceX розраховує, що зможе відправити перший корабель з людьми вже у 2022 році.

Підприємець поділився задумом про побудову на Марсі колонії, що складається з мільйона жителів, що дозволить їй перейти на самозабезпечення. Це, за його прогнозами, має зайняти близько ста років.