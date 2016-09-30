Космічний апарат "Розетта" пішов на зіткнення з кометою

Копирайт изображения Getty

Оператори направили космічний апарат "Розетта" на зіткнення з кометою Чурюмова-Герасименко - місія, що тривала 12 років, добігає свого кінця.

Зіткнення з кометою має відбутися 30 вересня вдень, повідомляє Європейське космічне агентство.

"Розетта" слідувала за кометою протягом 6 млрд кілометрів. На її орбіті апарат перебував протягом двох років. "Розетта" стала першим космічним апаратом, який зміг вийти на орбіту комети.

Апарат збирав рідкісні дані про небесне тіло, які в найближчі роки будуть досліджувати вчені. Ці дані допоможуть зрозуміти, як формуються комети, а також як вони випускають пил і газ під час наближення до Сонця.

У 2014 році "Розетта" спустила на поверхню комети апарат "Філи" для збору проб ґрунту - це стало першою в світі подібною операцією.

"Розетта" зіткнеться з поверхнею комети на невеликій швидкості, але навряд чи апарат зможе витримати удар.

Європейське космічне агентство вирішило припинити місію "Розетти", адже комета наближається до меж Сонячної системи і космічний апарат не зможе заряджати свої батареї.