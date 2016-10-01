У КПП "Станиця Луганська" відновили пропуск громадян

Бойовики відновили роботу КПП "Станиця Луганська", через яку раніше призупиняли пропуск громадян, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що в суботу зранку сепаратисти з невідомих причин призупинили в односторонньому порядку пропуск осіб.

Пізніше в Луганській ОДА повідомили, що українська сторона також призупинила пропуск громадян "з метою запобігання нещасних випадків та недопущення скупчення людей на небезпечній ділянці переходу".