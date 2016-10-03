У сирійському місті Хама пролунали вибухи, є жертви - ЗМІ

У місті Хама, яке підконтрольне уряду країни, пролунали вибухи, повідомляють сирійські ЗМІ.

Державне телебачення Syria TV повідомляє про щонайменше два вибухи, які ймовірно скоїли смертники в передмісті Хами Аль-Хадері.

Губернатор провінції Хама Гассан Халаф повідомив місцевому телебаченню, що в результаті нападу загинули двоє людей і ще 12 отримали поранення.

Місто Хама досі майже не постраждало від війни в Сирії, яка триває вже п'ять років, зазначає AFP. Зараз до міста підходять повстанці, а в передмістях вже почалися зіткнення між ними й урядовими військами.