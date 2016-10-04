Адвоката Фейгіна не пускають до Сущенка

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Адвокат Марк Фейгін розповів, що його все ще не пустили до його підзахисного - українського журналіста Романа Сущенка, якого затримали у Москві.

Можливо, Сущенко не визнав своєї провини і його "ламають на відмову від адвоката Фейгіна", допускає сам Фейгін.

"Не прийняли рішення, допускати (адвоката - Ред.), чи ні. Тому що з ним (підзахисним - Ред.)напевно проблеми. Якби він від мене відмовився, мене б до нього допустили відразу. Вони розуміють, що коли я прийду до свого підзахисного, то ситуація може кардинально змінитися і ми дізнаємось багато такого, чого не хочуть, щоб було оприлюднено", - розповів пан Фейгін 112 каналу.

За інформацією Фейгіна, затримали Сущенка ще 30 вересня, тобто в той же день, коли він приїхав.

"Тобто, за версією ФСБ, він приїхав і відразу почав шпигувати", - розповів адвокат і додав, що рішення про арешт Сущенка виніс Лефортовський суд.

Романа Сущенка утримують у СІЗО Лефортово, ФСБ підозрює його у шпигунстві. Дружина і агентство "Укрінформ", де працює журналіст, найняли для нього адвоката Марка Фейгіна, який раніше захищав Надію Савченко. У Москві Сущенку призначили державного адвоката.