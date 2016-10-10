Росія може заморозити видобуток нафти
- 10 жовтня 2016
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Росія готова зменшити видобуток нафти й підтримати такий крок країн ОПЕК. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.
"Росія готова приєднатись до спільних заходів з обмеження видобутку нафти і закликала до цього інших експортерів. Ми підтримуємо ініціативу ОПЕК зафіксувати ліміти видобутку", - сказав пан Путін.
Він сподівається, що ОПЕК ухвалить таке рішення у листопаді.
"У нинішній ситуації вважаємо, що замороження або скорочення видобутку нафти, мабуть, єдино правильне рішення для збереження стійкості всієї світової енергетики", - вважає Володимир Путін.