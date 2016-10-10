Росія може заморозити видобуток нафти

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Росія готова зменшити видобуток нафти й підтримати такий крок країн ОПЕК. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Росія готова приєднатись до спільних заходів з обмеження видобутку нафти і закликала до цього інших експортерів. Ми підтримуємо ініціативу ОПЕК зафіксувати ліміти видобутку", - сказав пан Путін.

Він сподівається, що ОПЕК ухвалить таке рішення у листопаді.

"У нинішній ситуації вважаємо, що замороження або скорочення видобутку нафти, мабуть, єдино правильне рішення для збереження стійкості всієї світової енергетики", - вважає Володимир Путін.