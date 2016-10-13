Росія розірвала угоду з Україною про нафтопродуктопроводи

Росія розірвала угоду з Україною про експлуатацію нафтопродуктопроводів, визнавши її "недоцільною", повідомила прес-служба російського уряду.

Як ідеться у повідомленні, угоду підписали 1995 року. Вона стосувалася ділянки трубопроводу, яким транспортувалися дизельне пальне та інші продукти переробки нафти з Росії до Східної Європи.

Документ встановлював, що нафтопродуктопроводи, які проходять українською територією, експлуатують дочірнє підприємство російської компанії "Транснефть".

Але в лютому 2016 року ці ділянки були продані швейцарській компанії International Trading Partners AG.

"У зв'язку з цим участь російської сторони в угоді є недоцільною", - йдеться у повідомленні російського уряду.