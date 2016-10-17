Британія заблокувала рахунки каналу Russia Today

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Британія заблокувала рахунки російського державного телеканалу Russia Today.

Про це повідомила головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

"Нам закрили рахунки в Британії. Всі рахунки. "Рішення перегляду не підлягає". Нехай живе свобода слова!" - написала пані Симоньян у Twitter.

У 2015 році рахунки Russia Today заарештовували у Франції. Тоді причиною заморожування була позови до Росії від акціонерів компанії "ЮКОС".