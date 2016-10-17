Британія заблокувала рахунки каналу Russia Today
- 17 жовтня 2016
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим ВКонтакте
- Поділіться цим Одноклассники
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Британія заблокувала рахунки російського державного телеканалу Russia Today.
Про це повідомила головний редактор каналу Маргарита Симоньян.
"Нам закрили рахунки в Британії. Всі рахунки. "Рішення перегляду не підлягає". Нехай живе свобода слова!" - написала пані Симоньян у Twitter.
У 2015 році рахунки Russia Today заарештовували у Франції. Тоді причиною заморожування була позови до Росії від акціонерів компанії "ЮКОС".