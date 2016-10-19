США: ІД прикривається жителями Мосула як "живим щитом"

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Бойовики "Ісламської держави" використовують мирних жителів у Мосулі як "живий щит" і не дають їм залишити місто, стверджує офіційний представник Пентагону Джефф Девіс.

За його словами, джихадисти утримують мирних жителів у місті "проти їхньої волі".

"За останній день ми не бачили жодних змін, люди не покидали місто і не бігли з нього. Ми безумовно знаємо, що їх використовують в якості живого щита", - сказав він.

Про подібну тактику радикальних бойовиків попереджали кілька днів тому Міжнародна організація міграції і влада США.

ІД вже використовувало цивільних для прикриття в серпні, коли бойовики покидали сирійське місто Манбідж.