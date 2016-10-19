Переговори по Донбасу у Берліні завершилися

Копирайт изображения KREMLIN PRESS SERVICE

Переговори у "нормандському форматі", які тривали у Берліні більше чотирьох годин, завершилися, повідомляють у прес-службі українського президента.

Лідери України, Росії, Німеччини та Франції за закритими дверима обговорювали можливості врегулювання конфлікту на Донбасі.

До української делегації входили президент Петро Порошенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін та заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Також у переговорах брали участь міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Росії.

До російської делегації також входить помічник президента Владислав Сурков, якого офіційний Київ звинувачує у "кураторстві самопроголошених ДНР та ЛНР". У Кремлі такі звинувачення відкидають.

Після завершення переговорів по Донбасу Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Володимир Путін продовжили переговори щодо конфлікту в Сирії, повідомляють медіа.