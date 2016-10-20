Рада ухвалила спільну з Польщею і Литвою декларацію про Другу світову

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Верховна Рада ухвалила спільну із Польщею і Литвою декларацію, яка віддає шану жертвам, яких зазнали народи трьох країн під час Другої світової війни, та засуджує "зовнішніх агресорів".

За ухвалення декларації проголосували 243 депутатів.

У четвер таку ж постанову має проголосувати і польський Сейм, а литовський парламент має ухвалити її пізніше.

Зокрема в декларації наголошено, що до Другої світової війни призвів пакт Ріббентропа-Молотова, укладений між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною.

"Спільно й одночасно приймаємо цю Декларацію Пам'яті і Солідарності, аби віддати шану мільйонам жертв, яких зазнали наші народи під час Другої світової війни, та засудити зовнішніх агресорів, що намагались знищити нашу незалежність", - йдеться у документі.

Як ідеться у пояснювальній записці до документу, необхідність затвердження цієї декларації пов'язана з "агресією Росії проти України, яка продовжує загарбницьку практику СРСР".