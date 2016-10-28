Палеонтологи вперше знайшли скам'янілий мозок динозавра

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Знайдений на півдні Англії більше 10 років тому коричневий камінь виявився першим в історії науки зразком скам'янілого головного мозку динозавра, підтвердили вчені.

Скам'янілість надзвичайно добре збереглася завдяки тому, що голова динозавра після його смерті моментально опинилася у водоймі з високим рівнем кислотності і низьким вмістом кисню (в разі, якщо тварина потонула в болоті або стала жертвою стрімкої повені).

Палеонтологи припускають, що мозок належав великій травоїдній тварині, такій як ігуанодон. Вік скам'янілості оцінюють у більш ніж 130 млн років.

"Шанси на збереження мозкової тканини неймовірно малі, тому це відкриття вражає уяву", - цитує Reuters вченого Алекса Ліу, який працював над ідентифікацією скам'янілості.

Скам'янілий мозок знайшли в Сассексі у 2004 році.