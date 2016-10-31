Узбек, який воював у "Айдарі", змушений поїхати з України
Узбек Шавкат Мухаммад, який воював на Донбасі у складі батальйону "Айдар", змушений поїхати з України через те, що йому відмовили у статусі біженця.
"Завтра поїду з України", - написав він у понеділок у Facebook.
У коментарях він опублікував також фото повідомлення від Державної міграційної служби України "про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту". У документі йдеться, що людина, яка отримала таку відмову, "повинна залишити Україну в установлений строк".
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У коментарі ВВС Україна Шавкат Мухаммад розповів, що це вже третя відмова йому. Оскаржувати її він не має намірів, тому що не довіряє українській судовій системі.
Шавкат Мухаммад брав участь у протестах на Майдані, а з вересня 2014 року воював на Донбасі у складі батальйону "Айдар".