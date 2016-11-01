Росія порушила справу проти українських військових

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У Росії заявили про порушення кримінальної справи проти чотирьох українських військових - командирів ЗСУ, повідомили у Слідчому комітеті РФ.

Російські слідчі інкримінують їм "обстріли об'єктів цивільної інфраструктури та населення на південному сході України".

В СКР заявляють, що в березні 2016 року українські військові порушили міжнародні правові акти, які гарантують дотримання і захист прав мирного населення.

Кримінальні справи порушили проти полковника Андрія Соколова, Владислава Клочкова, Віталія Якубова, підполковника Михайла Прокопіва, та інших.

В серпні 2016 року Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і військовим. Їх підозрюють у організації і веденні гібридної війни в Україні