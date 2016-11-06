Аварія з маршруткою в Харкові: троє загиблих
- 6 листопада 2016
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Три людини загинули, семеро постраждали в аварії за участю маршрутки і авто Chevrolet Cruze у Харкові, повідомляє прес-служба поліції.
За попередніми даними, в результаті аварії загинули три пасажири Chevrolet.
В лікарню потрапили водій авто і шість пасажирів маршрутки.
ДТП сталося на вул.Гвардійців Широнінців пізно ввечері в суботу.
Інформацію про загиблих та обставини зіткнення автомобілей встановлюють.