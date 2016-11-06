Аварія з маршруткою в Харкові: троє загиблих

Три людини загинули, семеро постраждали в аварії за участю маршрутки і авто Chevrolet Cruze у Харкові, повідомляє прес-служба поліції.

За попередніми даними, в результаті аварії загинули три пасажири Chevrolet.

В лікарню потрапили водій авто і шість пасажирів маршрутки.

ДТП сталося на вул.Гвардійців Широнінців пізно ввечері в суботу.

Інформацію про загиблих та обставини зіткнення автомобілей встановлюють.