Харків: через хибну заяву про мінування евакуювали 1,5 тисячі людей

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Через неправдиве повідомлення про мінування Центрального ринку та Південного вокзалу у Харкові евакуювали 1,5 тисячі людей.

У Національній поліції повідомили, що правоохоронці оглянули більше 100 тисяч квадратних метрів території, однак "жодних вибухових пристроїв не виявлено".

Про замінування вокзалу та ринку о 13:55 повідомив анонім, додали у поліції: "На місце події виїхали, експерти, кінологи, вибухотехніки, слідчо-оперативна група".

Поліціянти намагаються відшукати людину, яка зробила хибне повідомлення.

У травні через "мінування" харківського метро евакуювали 9 тисяч людей.