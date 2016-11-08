Шахрай вимагав 2 млн дол. за закриття "справи Онищенка" - генпрокурор

Копирайт изображения Getty

Правоохоронці викрили українця, який обіцяв вплинути на керівника САП Назара Холодницького та закрити справу проти депутата Олександра Онищенка.

За свої послуги "шахрай" вимагав 2 млн дол. Його затримали при отриманні першої частини "винагороди" у сумі 1 млн. дол.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Українцю загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначив генпрокурор.

Олександр Онищенко перебуває у національному розшуку за підозрою в організації розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу.