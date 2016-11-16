Асад назвав Ердогана хворим, а Трампа "природним союзником"

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Сирійський президент Башар Асад назвав президента сусідньої Туреччини Реджепа Ердогана "хворою людиною", заявивши, що він страждає від манії величі і живе "у відриві від реальності".

Туреччина здійснює операції в Сирії, щоб підтримати повстанців, які протистоять Асаду.

Також у своєму великому інтерв'ю португальському телебаченню Асад назвав обраного президента США Дональда Трампа "природним союзником" Сирії. Він висловив надію, що пан Трамп стане його союзником в боротьбі з ісламістами, проте, поки обережний з оцінкою особистості американського мільярдера.

При цьому президент Сирії, де вже більше п'яти років триває громадянська війна, висловив сумніви в тому, що його американський колега збирається виконувати свої обіцянки.