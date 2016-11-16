"Постправду" визнали словом року

Оксфордський словник англійської мови назва слово 2016 року: ним стало "постправда" (post-truth).

"Після довгих дискусій і роздумів, словом 2016 року обрали "постправду" - так характеризуються обставини, в яких об'єктивні факти менше впливають на формування громадської думки, ніж емоції або особисті переконання", - повідомляє сайт словника.

Цей термін існує вже давно, але набув популярності після виходу Великобританії з ЄС і президентських виборів у США.

Загалом у 2016 році вживання слова "постправда" зросло на близько 2000%. Це сталося на тлі зростання недовіри до фактів, які пропонує публіці істеблішмент.

До шорт-лісту Оксфордського словника також увійшли слова "коулрофобія" (боязнь клоунів), "брекзітер" (прихильник виходу Великобританії з ЄС) і "чатбот" (програма, яка симулює розмову).