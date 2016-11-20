Трамп розглядає свого критика Ромні як можливого держсекретаря

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Обраний віце-президент США Майк Пенс підтвердив, що Мітт Ромні є одним з кандидатів на посаду державного секретаря.

Таку заяву пан Пенс зробив в інтерв'ю Fox News після того, як переможець виборів Дональд Трамп зустрівся з паном Ромні, який різко критикував його під час кампанії.

Жоден з двох політиків не казав пресі, про що саме вони говорили, однак оглядачі припускають, що мова йшла про найвищу дипломатичну посаду.

У березні, під час перегонів серед республіканців за право стати кандидатом у президенти, пан Ромні казав, що у Дональда Трампа немає "ані темпераменту, ані розсудливості, щоб бути президентом".

Він також закидав йому грубість, жінконенависництво і нечесність.