Україна хоче тренувати своїх офіцерів у Британії

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Україна хоче тренувати більше своїх військових у Великій Британії, повідомляє сайт українського уряду.

Про це йшлося під час зустрічі в Канаді віце-прем'єра з євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з міністром оборони Британії Майклом Феллоном.

"Ми віримо тому, що чуємо від наших солдатів і від наших міжнародних партнерів, що досвід тренувань є взаємовигідним. Ми сподіваємося, що зможемо розвинути цей успіх і хочемо розглянути можливості додаткових тренувань у Об’єднаному Королівстві для наших офіцерів чи подовження часу їхніх навчань", – цитує урядовий сайт пані Климпуш-Цинцадзе.

Раніше британські інструктори приїжджали до України, щоб тренувати військових.

Британія заявляла, що підготує 4000 українських солдатів до весни 2017 року.