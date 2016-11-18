Російська телеведуча Ксенія Собчак народила сина

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Російська телеведуча і громадська діячка Ксенія Собчак народила сина. Про це вона та її чоловік, актор Максим Віторган повідомили на своїх сторінках в Instagram.

"18.11.16 тепер найщасливіший день. Я - мама прекрасного хлопчика", - написала Ксенія Собчак.

"Мама сина. У щасливе плавання! ;-))" - Привітав дружину Максим Віторган.

Користувачі соцмереж тривалий час обговорювали вагітність Ксенії: терміни пологів, стать та ім'я первістка.

Минулого тижня фотографія оголеної вагітної Собчак з'явилася на обкладинці журналу Tatler.

Тоді ж Собчак деякі критики дорікнути в неоригінальності - на обкладинках модних журналів уже з'являлися схожі фотографії вагітних зірок, наприклад, актриси Демі Мур.