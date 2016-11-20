Український боксер Гвоздик захистив титул чемпіона

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Український професійний боксер Олександр Гвоздик захистив свій титул чемпіона за версією NABF у напівважкій вазі, повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

"Українець захистив титул за версією NABF у поєдинку проти малавійця Айзека Чілемби", - говориться у повідомленні.

Бій припинили після 8-го раунду через травму суперника українця.

У НОК додають, що це вже 12-а перемога Олександра Гвоздика у професійній кар'єрі.

29-річний Олександр Гвоздик - бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні.