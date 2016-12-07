Instagram змінив безпекові налаштування
Instagram оновив свої безпекові налаштування, вперше дозволивши користувачам відключати коментарі під окремими записами.
Так сайт намагається зберегти свою платформу "безпечною і гостинною для всіх", зазначили в компанії.
Крім того, тепер можна буде видаляти фолловерів.
Дотепер лише невелика кількість користувачів мала такі привілеї.
Нові можливості повинні отримати усі протягом найближчих кількох тижнів.
Раніше якщо ви вже додали фолловера і дали йому можливість бачити ваші особисті поновлення, жодного способу видалити його, не заблокувавши, не було.
Але нові налаштування це спрощують. Вам слід зайти у список фолловерів і натиснути на позначку "..." поруч з ім'ям користувача, і він не отримає жодного повідомлення про те, що ви його видалили.
Селена Гомес - королева Instagram
На початку грудня компанія опублікувала дані за 2016 рік, за якими лідером за кількістю підписників стала американська акторка і співачка Селена Гомес.
Їй також належить вісім з десяти найпопулярніших фотографій знаменитостей і сім з топ-10 відео зірок цього року.
Втім, не усі зірки полюбляють цю платформу.
Наприклад, Джастін Бібер нещодавно під час свого концерту в Лондоні зі сцени обізвав Instagram "пеклом".
У серпні він видалив свій аккаунт після того, як він і його тодішня подруга Софія Річі почали отримувати багато негативних коментарів.
Instagram каже, що останні нововведення - це лише початок роботи над вдосконаленням безпечності додатку.