Instagram змінив безпекові налаштування

Копирайт изображения Instagram

Instagram оновив свої безпекові налаштування, вперше дозволивши користувачам відключати коментарі під окремими записами.

Так сайт намагається зберегти свою платформу "безпечною і гостинною для всіх", зазначили в компанії.

Крім того, тепер можна буде видаляти фолловерів.

Дотепер лише невелика кількість користувачів мала такі привілеї.

Нові можливості повинні отримати усі протягом найближчих кількох тижнів.

Копирайт изображения Instagram

Раніше якщо ви вже додали фолловера і дали йому можливість бачити ваші особисті поновлення, жодного способу видалити його, не заблокувавши, не було.

Але нові налаштування це спрощують. Вам слід зайти у список фолловерів і натиснути на позначку "..." поруч з ім'ям користувача, і він не отримає жодного повідомлення про те, що ви його видалили.

Селена Гомес - королева Instagram

На початку грудня компанія опублікувала дані за 2016 рік, за якими лідером за кількістю підписників стала американська акторка і співачка Селена Гомес.

Їй також належить вісім з десяти найпопулярніших фотографій знаменитостей і сім з топ-10 відео зірок цього року.

Втім, не усі зірки полюбляють цю платформу.

Наприклад, Джастін Бібер нещодавно під час свого концерту в Лондоні зі сцени обізвав Instagram "пеклом".

У серпні він видалив свій аккаунт після того, як він і його тодішня подруга Софія Річі почали отримувати багато негативних коментарів.

Instagram каже, що останні нововведення - це лише початок роботи над вдосконаленням безпечності додатку.