На Херсонщині хлопчик впав у 50-метровий колодязь і вижив

Копирайт изображения http://kherson.dsns.gov.ua/ Image caption За допомогою рятувальної мотузки і страхувального пожежного ременя хлопчика підняли нагору

У селищі Молодіжне в Дніпровському районі Херсона рятувальники витягли з 50-метрового сільського колодязя 10-річного хлопчика.

Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, хлопчик провалився у колодязь крізь струхлявіле бетонне перекриття.

"Оцінивши обстановку, співробітник Аварійно-рятувальної частини підрозділу обв'язався рятувальною мотузкою і спустився до потерпілого. Дитина стояла по пояс у холодній воді", - розповіли в ДСНС.

Хлопчика, який перебував у колодязі близько 1,5 години, з діагнозом переохолодження відвезли до лікарні.