На Херсонщині хлопчик впав у 50-метровий колодязь і вижив
У селищі Молодіжне в Дніпровському районі Херсона рятувальники витягли з 50-метрового сільського колодязя 10-річного хлопчика.
Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, хлопчик провалився у колодязь крізь струхлявіле бетонне перекриття.
"Оцінивши обстановку, співробітник Аварійно-рятувальної частини підрозділу обв'язався рятувальною мотузкою і спустився до потерпілого. Дитина стояла по пояс у холодній воді", - розповіли в ДСНС.
Хлопчика, який перебував у колодязі близько 1,5 години, з діагнозом переохолодження відвезли до лікарні.