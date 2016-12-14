Продажі Zara зросли завдяки оксамитовим сукням

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього року Zara відкрила 227 нових магазинів. Один з - в Окланді, Нова Зеландія.

Продаж оксамитових суконь, піджаків у стилі мілітарі та міні-спідниць значно збільшили прибуток компанії Inditex, власника мережі магазинів Zara та Massimo Dutti.

Станом на жовтень 2016 р. виручка найбільшого в світі рітейлера у сегменті одягу зросла на 11% у порівнянні з минулорічними показниками і становила 16,4 млрд євро, а чистий прибуток збільшився на 9% і склав 2,2 млрд євро (1,8 млдр фунтів).

Продажі продовжують зростати й в листопаді, незважаючи на незвично теплу погоду.

Таке збільшення пояснюється жорсткими ринковими умовами для конкурентів компанії.

Inditex, яка також володіє марками Bershka і Pull&Bear, заявила, що продажі зросли як в звичайних магазинах, так і в інтернеті.

Але на мережу Zara припадає дві третини загального обсягу продажів.

Inditex також відкрила 227 нових магазинів, а це - 9000 нових робочих місць. В Іспанії, де рівень безробіття залишається на рівні 20%, відкрито п'яту частину з усіх вакансій.

Показники продажів за четвертий квартал таких конкурентів, як Abercrombie & Fitch та Gap, значно нижчі, оскільки вони погано пристосовуються до змін у смаках та звичках споживачів.

Прибуток Inditex, навпаки, продовжує зростати, оскільки компанія швидко реагує на мінливі тенденції і погоду, кажуть аналітики. Компанія буквально за місяць моделює, шиє та постачає в магазини новий одяг, що, звичайно, підвищує її рентабельність.

Копирайт изображения Zara Image caption Оксамитові сукні збільшили прибуток Inditex

"Мало хто з інших великих гравців у цьому сегменті можуть наблизитись до таких показників продажів одягу для підлітків (у відсотковому значенні), яких досягла Inditex в складних умовах світового ринку," - вважають спеціалісти компанії Liber.

"Мета компанії - продавати за повну ціну, а це є запорукою високих і стабільних прибутків."

Аналітики компанії Macquarie кажуть, що частка "дуже роздрібнених" ринків для Inditex складає 2%, компанія планує розширювати свої мережі у США та країнах, що розвиваються.

В Іспанії акції компанії впали на 2,6% до 32,11 євро, але цей показник практично не змінився впродовж року.

У той же час, акції інтернет-магазину одягу Boohoo підскочили на 8% після того, як він оголосив про купівлю конкурента - компанії Pretty Little Thing.

Компанія заплатить 3,3 млн фунтів за 66% акцій, решта, 34%, залишиться за керівництвом.