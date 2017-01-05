Королева Швеції розповіла про привидів у своєму замку

Копирайт изображения SVT Image caption Королева Сільвія каже, що не боїться своїх співмешканців-привидів

Королева Швеції Сільвія вважає, що в її палаці живуть привиди. Про це вона розповіла у документальному фільмі, який транслюватимуть на шведському громадському телебаченні в четвер.

За її словами, вона мешкає у палаці Дроттнінгхольм, зведеному XVII століття, разом із "маленькими друзями... привидами".

"Це дуже цікаво. Але не страшно", - каже вона.

Замок, розташований неподалік Стокгольма, є постійним місцем проживання королеви та її чоловіка, короля Карла XVI Густава.

Документальний фільм під назвою "Палац Дроттнінгхольм: королівський дім" був знятий шведським громадським каналом SVT.

"Іноді ви відчуваєте, що ви не зовсім самі", - розповіла королева авторам фільму. Втім, вона наполягає, що усі її співмешканці "дуже доброзичливі".

Копирайт изображения SVT Image caption Документальний фільм розповідає про життя монархів у палаці Дроттнінгхольм

Сестра короля принцеса Крістіна в інтерв'ю для того ж фільму підтвердила слова королеви.

"У цьому будинку багато енергії. Було б дивно, якби вона не набула якоїсь форми", - вважає принцеса.

Шведський сайт The Local пожартував, що до замку треба запросити хоробрих мисливців за привидами, які б перевірили ці чутки.

"Палац Дроттнінгхольм відкритий для відвідувачів цілий рік, за винятком приміщень в південному крилі, які зарезервовані для королівської сім'ї і їхніх друзів. А також, можливо, їхніх друзів-примар".

Копирайт изображения SVT Image caption Королева Сільвія і король Карл (кадр із документального фільму) одружилися 1976 року

Королева Сільвія, якій зараз 73 роки, вийшла заміж за короля Карла 40 років тому.

Вона перебуває на престолі найдовше з усіх шведських королев.