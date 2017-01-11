Кім Кардаш'ян у Парижі пограбували дідугани?

Копирайт изображения PA Image caption У Кім Кардаш'ян вкрали, зокрема, каблучку з діамантом у 20 каратів вартістю приблизно 4 млн євро

Серед підозрюваних у пограбуванні Кім Кардаш'ян у готелі Парижа опинились досвідчені 60-70-річні "злочинці-ветерани", повідомляє французька поліція.

Вважають, що банда хотіла наживитися востаннє як слід.

Вкрадені у моделі коштовності оцінюють в 9 млн євро.

Одного з підозрюваних, 72-річного П'єра алжирського походження, затримали на Французькій Рив'єрі.

За офіційними повідомленнямя, у пограбуванні підозрюють трьох злочинців віком 60 років та двох 70-річних.

Одного з чоловіків затримали в східному передмісті Венсенса. ЗМІ Франції називають його керівником операції готельного пограбування.

Серед підозрюваних фігурує і водій Кім Кардаш'ян, 40-річний Майкл Мадар, який возив модель під час тижня моди в Парижі.

Поліція стверджує, що серед старших членів банди є роми. На декому з них - довгі списки збройних пограбувань.

Молодші члени банди були задіяні у продажі вкрадених ювелірних прикрас, вважає поліція.

Напад на Кім Кардаш'ян-Вест скоїли п'ятеро чоловіків, вдягнених у поліцейські куртки. Вони змусили охоронця показати їм номер, де мешкає модель.

Один із чоловіків приставив пістолет до її голови, коли інші грабували жінку.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція перевіряє приміщення розкішного паризького готелю, де сталося пограбування

Деталі злочину

Свідки пограбування - сама пані Кардаш'ян та охоронець готелю - повідомили поліції, що грабіжники були літнього віку, пише L'Express. Це також підтверджує відео з камер спостереження.

"Очевидно, люди, які провернули таку операцію, мають бути досвідченими злодіями. Їм потрібні зв'язки, щоб збути награбовані прикраси", - пояснило BBC джерело в поліції.

Вкрадені коштовності знайти не вдалося, тому поліція припускає, що їх вже продали.

Серед вкраденого була, зокрема, каблучка вартістю близько 4 млн євро. У кількох місцях знайшли готівку на суму в 300 тис. євро, а також ручні пістолети та помпову рушницю.

Копирайт изображения Startraks Photo/REX/Shutterstock Image caption За кілька годин після пограбування Кім Кардаш'ян повернулася до Нью-Йорка до свого чоловіка

Поліція підтвердила, що за бандою стежили кілька тижнів після того, як ДНК слідів, що залишились на місці злочину, збіглися із ДНК відомого колишнього злочинця.

На місці пограбування залишились два сліди: один на пластиковому ремінці, яким зв'язали зап'ястя пані Кардаш'ян, інший - на намисті, яке один з грабіжників впустив.

Поліцейські зачепилися за той факт, що на камери спостереження зафіксували банду лише за кілька хвилин після приїзду зірки з ресторану.

Вони вважають, що банду попередили про її приїзд та інформували, що вона була без свого охоронця, який тієї ночі залишився з її сестрою в нічному клубі.